春節檔票房料85.4億　影視市場有望回暖

（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京2月1日電／據香港文匯報報導，據線上平台貓眼專業版數據，截至1月31日13時15分，2025年度內地電影票房（含預售實時）破60億元（人民幣，下同）。這一成績顯著超越往年同期，創歷史新高，展現出中國電影市場的強勁復甦與增長勢頭。根據央視財經報導，業內認為，蛇年春節檔被譽為近年來影片質量最高、競爭最激烈的檔期，蛇年春節票房收入強勁，影視板塊或在春節假期結束後迎來估值修復。



相關機構研報指出，春節檔是全年中最重要的檔期之一，能夠在較短時間內釋放大量的票房能量，因此也吸引了較多優質國產影片定檔，影片的整體品質處於全年較高水平。疊加多地的觀影補貼能夠覆蓋春節檔，有助於進一步降低觀影成本，刺激觀眾進入影院，釋放電影消費潛力。春節檔票房如有超預期表現，有利於推動影視板塊的估值回升以及業績修復。



2025年春節檔共有《封神第二部：戰火西岐》《哪吒之魔童鬧海》《唐探1900》《蛟龍行動》《熊出沒·重啟未來》《射鵰英雄傳：俠之大者》六部新片上映。六部主要春節檔電影，涵蓋動畫、武俠、神話史詩、懸疑喜劇和動作等多個類型，鮮明中國特色的電影敘事、豐富多元的內容題材、工業化水準的電影製作、日臻成熟的本土電影IP（Intellectual Property，知識產權），讓不同年齡層及審美偏好的觀眾都能找到歸屬，盡享春節檔視聽盛宴。



近三年春節檔票房穩步增長



據國家電影局統計，2024年全年電影票房425.02億元，而2024年春節檔（2月10日－2月17日）總票房達80.16億元，約佔全年票房的五分之一。開源證券研報指出，近三年春節檔票房穩步增長，檔期地位有所提升。2022年至2024年春節檔票房保持增長，2024年春節檔創下歷史新高，或主要得益於影片質量提升、影片類型多元化及下沉市場持續滲透。此外，春節檔在全年各檔期中地位逐步提升，全年票房佔比從2018年的10%提升至2024年的19%，提升趨勢明顯。從高票房電影來看，中國電影票房總榜前十名的影片中，6部為春節檔影片，春節檔戰略意義凸顯。



中國電影評論學會會長饒曙光認為，春節檔整體超過2024年的80億元，可以說是板上釘釘。