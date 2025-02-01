入場旅客創新高　賽馬旅遊氣勢勁

昨日（年初三）賽馬日，沙田和跑馬地馬場吸引近8.6萬人入場，其中旅客共9，654人，創歷來賽馬日新高。昨日11場賽事共錄得近19.45億港元投注額，較去年增一成。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京2月1日電／特區行政長官李家超在去年公布的施政報告中提出推動“賽馬旅遊”以吸引高端旅客。香港賽馬會昨日大年初三在沙田馬場上演一年一度的“農曆新年賽馬日”，吸引大批市民及旅客入場觀賞，場內座無虛席。沙田及跑馬地兩個馬場合共吸引近8.6萬人進場，其中9，654人為旅客，為歷來賽馬日新高，其中內地旅客佔90%。不少首次到馬場觀賽的旅客均表示，馬場內十分熱鬧，加上充滿春節氣氛，讓現場洋溢濃濃的歡樂和緊張刺激的氣氛。昨日11場賽事共錄得近19.45億元投注額，較去年增加約10%，可謂丁財兩旺。



香港賽馬會於大年初三舉辦“農曆新年賽馬日”屬每年慣例，2019年更吸引超過10萬人進場。昨日的入場人士均可獲馬會派發的“財來運起風車筆”一支，掃描筆上二維碼就可以參加抽獎。不少馬迷昨日身穿紅色系服裝入場，入場前亦不忘轉動場內所設的“財來運起風水陣”，求個新春“轉大運”的好意頭。



一眾入場人士亦到沙田馬場內多個新春賀年特色“打卡”位拍照留念，包括大年初一花車巡遊匯演後的花車等。



香港特區政府財政司司長陳茂波、文化體育及旅遊局局長羅淑佩等出席在馬匹亮相圈舉行的新春綜合匯演暨開幕儀式。他們與一眾馬會高層為醒獅點睛，並欣賞精彩的醒獅表演。一眾騎師隨後向現場馬迷拜年，祝願市民財源廣進，全年興旺。



羅淑佩又到賽道旁欣賞緊張刺激的賽事，感受馬場的熾熱氣氛，其後更特意參觀馬會於大年初一“新春國際匯演之夜”巡遊的花車。



意大利客：這裡感覺很奇妙



初次來港的意大利旅客Mastellaro和Bisceglia表示，是次訪港一周，是特地來感受新春的氣氛，“年初一參觀花車巡遊、年初二欣賞煙花匯演，到年初三入馬場體驗賽馬。”他們讚揚沙田馬場內新春氣氛濃厚，四處有新年裝飾，直言：“在這裡感覺很奇妙，比意大利的馬場更熱鬧。”他們笑言，有下注試試手氣，結果“輸了300元”。



除了外國旅客外，場內更多的是熱衷來港觀看賽馬的內地旅客。來港逗留兩天的廣州旅客陳先生表示，經常到香港遊玩，亦會入場觀看賽馬，“平時會下小注，春節期間自然會加大注碼。”