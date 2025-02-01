香港公營醫療收費檢討將出爐

香港正值流感高峰期，嚴重個案不斷攀升，公立醫院急症室近日有大量市民輪候診症。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京2月1日電／據大公文匯網報導，特區政府正在檢討公營醫療服務收費，醫務衞生局局長盧寵茂接受電台訪問時表示，檢討工作已進入最後階段，正釐清部分執行細節，預計很快公布最終調整方案，並會廣泛諮詢市民及其他持份者的意見，期望上半年落實新安排。他強調，收費調整將採取“有加有減”策略，目標是要善用資源，將醫療人手與資金用於拯救更多危重病人，尤其是過往較難醫治的病症。



據瞭解，檢討方向也涉及優化公營醫療專科門診服務，例如提高藥物收費，同時優化專科門診的分流制度及轉介安排。



盧寵茂近日接受電台訪問時表示，在人口老化和科技進步下，大眾對公營醫療服務有一定訴求，但現時的公營醫療收費制度下，部分資助可能不到位。他表示，對公營醫療收費進行的綜合性調整，會是“有加有減”，除了要顧及市民承受能力，亦要考慮醫療成本和資源運用的問題，好好引導市民善用資源。



“急症室不應變普通科門診”



他強調，進行調整改變是為市民好，期望資源分配更精準，將過往濫用、誤用的資源，包括醫療人手與資金，用於治療重症病人，尤其是以往較難醫治的病症，在現時有新的醫療技術下，需要醫療人手與資金。



盧寵茂說，醫療藥物並非“越多越著數、越多越抵”，醫療服務也不是“愈做得多生意，便是愈成功”，而是應該恰當使用。他表示，藥物有副作用，各類檢查亦有風險，過量藥物或過度的檢查，會對市民健康構成威脅。



公立醫院急症室現時對“符合資格人士”（持有香港身份證人士）的收費，一律是180元。盧寵茂早前接受傳媒訪問時表示，公立醫院收費七年沒調整，需要全盤檢討，而現時公立醫院急症室有六成病人屬於第四、第五類（次緊急、非緊急）病人，不少人是患流感、傷風咳。他認為，急症室不應變得越來越像普通科門診，希望透過調整收費，減少誤用與濫用。至於最緊急的兩類病人，他強調政府有責任照顧。



公院藥物收費料提高



公立醫院專科門診新症輪候時間長，屢遭詬病。據瞭解，政府認為專科門診一些病情穩定的舊症病人，佔用了醫療人手與資源，令穩定新症輪候時間長。現時專科門診首次診症收費135元，其後每次診症收費80元，每種藥物收費15元，檢討方向包括提高藥物收費，幫助引導病人“轉出”專科門診系統。