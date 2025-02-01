在光影魅力中感受春節喜慶氛圍

1月31日，觀眾在成都市一家電影院內取電影票。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月1日電／據人民網報導，從《哪吒之魔童鬧海》的國漫風采，到《唐探1900》的家國情懷；從《封神第二部：戰火西岐》的神話世界，到《射雕英雄傳：俠之大者》的武俠風範；從《熊出沒·重啟未來》的童真童趣，到《蛟龍行動》的驚心動魄……2025年春節檔，多部影片登上大銀幕，引發觀影熱潮。



統計數據顯示，我國大年初一票房18.05億元，觀影人次為3515.12萬，創造了新的單日票房和觀影人次紀錄；截至大年初二，春節檔票房已超31億元。多地觀眾春節期間走進影院，在光影魅力中品味喜慶團圓的節日氛圍。



大年初一下午3時左右，內蒙古呼和浩特市凱諾星空國際影院（七彩城店）售票廳人聲鼎沸，許多市民全家出動，在電影院度過蛇年新春第一天。



“我們帶孩子來看哪吒。工作人員說下午票都已售完，衹有晚上七點半以後的場次才有餘票。”市民徐藝瑋說，全家每年過年都會看電影，但這樣火爆的春節檔是近幾年沒有見到過的。



凱諾星空國際影院呼和浩特地區運營負責人佟玉祥介紹，春節檔影片類型豐富，滿足了不同群體的觀影需求，而且多部系列電影已形成IP效應，轉化成優異票房表現。



“今年春節檔大片雲集，特效量很足，6部影片中有5部涵蓋IMAX、CINITY、中國巨幕、杜比影院四種特效廳制式，為觀眾提供諸多觀影選擇。”燈塔專業版數據分析師陳晉說。



在UME影城上海新天地店，幾名結伴而來的大學生觀眾把《蛟龍行動》作為首選。“影片內容非常‘硬核’，我們特意選擇了巨幕影廳。”來自上海大學的王亦璞說。



“在排片方面，我們提前三天根據市場反響和觀眾需求盡力安排，也偶有微調，以給觀眾提供更加豐富多樣的觀影體驗。”UME影城上海新天地店店長盧瑛介紹。



既有精彩的視覺特效，也有與節日氣氛相契合的情節。從內容看，今年春節檔影片與節日氛圍相適配。例如，《唐探1900》充滿喜劇色彩，《哪吒之魔童鬧海》折射親情的珍貴，《封神第二部：戰火西岐》展現優秀傳統文化獨特魅力。