伊琳娜·扎哈羅娃漢字書法作品展舉行

“伊琳娜·扎哈羅娃漢字布綉書法作品展”開幕式現場。（圖片來源：人民網） 中評社北京2月1日電／據人民網報導，作為中俄文化年框架內活動，“伊琳娜·扎哈羅娃漢字布綉書法作品展”開幕式1月30日在莫斯科格林伍德國際貿易中心舉行。



中國駐俄羅斯大使張漢輝夫人高岩、俄羅斯聯邦委員會國際事務委員會第一副主席傑尼索夫、中國駐俄羅斯大使館公使銜文化參贊封立濤、俄羅斯外交部發言人瑪麗亞·扎哈羅娃、俄中友協第一副主席庫利科娃、中誠通國際投資有限公司董事長孫伯輝等出席開幕式並致辭。前上海合作組織副秘書長扎哈羅夫主持開幕式。



傑尼索夫在致辭中稱讚伊琳娜·扎哈羅娃的作品具有豐富的文化底蘊。他強調，俄中文化年精彩紛呈，相信未來兩國文化交流合作將會得到進一步加強。



封立濤在致辭中表示，在中俄文化年框架內，兩國已成功舉辦眾多文化交流活動，此次展覽是中俄民間藝術的獨特融合，也是雙方文化交流的新成果。



瑪麗亞·扎哈羅娃在致辭中分享了母親創作這些作品背後的故事，並祝福中國人民新春快樂，期望俄中文化交流不斷深化。



庫利科娃在致辭中回顧了伊琳娜·扎哈羅娃在北京生活時如何開啟藝術創新與俄中文化融合之路，稱讚伊琳娜·扎哈羅娃的作品藝術形式獨特、文化內涵深厚，飽含對中華文化的熱愛。



孫伯輝在致辭中讚揚伊琳娜·扎哈羅娃將中國書法與布綉技藝融合的創新之舉，稱其作品蘊含深厚的東方文化底蘊，是中俄文化交流的生動體現。



伊琳娜·扎哈羅娃是藝術學博士、俄羅斯普希金造型藝術博物館高級研究員。她隨丈夫扎哈羅夫在中國生活期間深入鑽研中國民間藝術，她的作品將中國書法與織物刺綉巧妙結合。開幕式上，她向現場觀眾講述了多幅作品的創作過程和文化含義，表示每一幅作品都傾注了她對中國文化的熱愛。



此次展覽將持續至2月12日。