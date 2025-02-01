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俄羅斯延長汽油出口臨時禁令
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2025-02-01 10:51:54
（圖片來源：央視網）
中評社北京2月1日電／據央視網報導，俄羅斯副總理亞歷山大·諾瓦克辦公室1月31日發布消息稱，俄羅斯政府已將汽油出口臨時禁令延長至2月28日。
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