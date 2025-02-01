上周46宗流感死亡個案　當中45人未打疫苗

中評社北京2月1日電／據大公文匯網報導，香港進入新一季流感高峰期，單是上月19日至25日的一個星期內就有65宗嚴重流感成人個案，其中46人死亡，兩者均較前一周增加。在該46宗死亡個案中，45人未有接種本季流感疫苗。數據又顯示，今個流感季節首三周（1月5日至25日）共錄得144宗成人嚴重及88宗成人死亡個案，均超越過去4次流感季節同期水平。有香港兒童專科醫生呼籲，家長如發現兒童持續出現發燒及抽筋等病徵，便要立即求醫及服用抗病毒藥。



年廿七廿八兩天10人死



特區政府衞生防護中心“2019冠狀病毒病及流感速遞”最新數據顯示，上月19日至25日的今年第四周一周內，錄得65宗成人嚴重個案，其中46人死亡。僅在上月26日至27日兩天內，即年廿七及年廿八已錄14宗嚴重成人個案，其中10人死亡。



流感陽性率於踏入流感季節後持續上升，上周為10.55%，較前一周的8.8%增加，其中88%屬於甲型H1流感病毒。數據顯示，上周流感入院率為每一萬人口0.66宗，與前一周相同，其中未滿6歲和65歲或以上入院率分別為每一萬人1.72宗和1.8宗。



衞生防護中心比較過往數據，在2018／19年冬季、2023年4月、2023年夏季及2023／24年流感季節的相同監測時段，首3周分別錄得141宗、121宗、62宗及111宗個案，而今季有144宗個案，為五季以來新高。在上述季節的相應時段內，分別錄得67宗、63 宗、43宗及68宗死亡個案，今季的88宗死亡個案同屬五季以來的新高。



由上月19日至29日共錄得7宗兒童嚴重個案，年齡介乎10個月至14歲，其中5人未曾接種流感疫苗，部分患者出現腦病變、肺炎及敗血性休克等嚴重併發症。