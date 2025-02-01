日本首相石破茂：不歡迎美國退出世衛組織

中評社北京2月1日電／據新華網報導，據日本時事社報導，日本首相石破茂1月31日在國會眾議院預算委員會會議上表示，不歡迎美國退出世界衛生組織這一決定。



石破茂說：“美國此前在全球衛生健康領域發揮了重要作用。對於日本而言，不歡迎美國削弱這一作用的做法。”



1月20日，美國總統特朗普在其上任首日簽署行政令，宣布美國退出世界衛生組織，並要求盡快採取措施，暫停向世衛組織提供任何來自美國政府的資金、支持和資源。此舉在國際上引發巨大爭議。