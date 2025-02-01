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日本首相石破茂：不歡迎美國退出世衛組織
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2025-02-01 11:29:38
中評社北京2月1日電／據新華網報導，據日本時事社報導，日本首相石破茂1月31日在國會眾議院預算委員會會議上表示，不歡迎美國退出世界衛生組織這一決定。
石破茂說：“美國此前在全球衛生健康領域發揮了重要作用。對於日本而言，不歡迎美國削弱這一作用的做法。”
1月20日，美國總統特朗普在其上任首日簽署行政令，宣布美國退出世界衛生組織，並要求盡快採取措施，暫停向世衛組織提供任何來自美國政府的資金、支持和資源。此舉在國際上引發巨大爭議。
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