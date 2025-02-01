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澳門舉辦2025年農曆新年花車匯演
http://www.CRNTT.com   2025-02-01 11:58:25


　　中評社北京2月1日電／據新華網報導，1月31日，澳門旅遊局舉辦“金鱗升輝歡樂春節　2025農曆新年花車匯演”。

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