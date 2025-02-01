支持澳門青年就業暫行辦法今起實施

中評社北京2月1日電／據央視網報導，《橫琴粵澳深度合作區支持澳門青年就業暫行辦法》今起實施。



符合條件的澳門青年，年齡滿18周歲至45周歲的，在合作區就業，可按每人每月4000元人民幣的標準申請就業補貼，補貼期限最長不超過36個月；已在合作區就業且符合條件的澳門青年，參加由廣東省人力資源社會保障部門公布的備案社會培訓評價組織開展的職業技能等級認定，並取得相應證書，可按廣東省相關政策文件標準申請配比30%的一次性補貼。