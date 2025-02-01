初二逾21萬旅客入境　多間酒店爆滿

中評社北京2月1日電／據大公文匯網報導，受惠於深圳“一簽多行”的恢復和擴大，香港特區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日透露，年初二訪港旅客約21.6萬人次，其中內地入境旅客有187，138人次，入境的海外旅客有28，885人次。有旅遊業界人士透露，在“一簽多行”效應下，來港入境旅客亦大幅增加，根據部分酒店業界數據，顯示年廿九至大年初四的入住率接近100%。



業界：港人北上遊 每日最多800團



不少港人都會選擇於春節長假期間外出旅遊，同時有大批內地旅客南下香港探親、團聚及歡度佳節。香港旅遊促進會總幹事崔定邦昨日在接受電台訪問時表示，香港出境旅遊團數目整體有增長。由於內地各大城市均於農曆年假期間安排多種慶祝活動，部分更預留貴賓區接待港人旅客，故過去數天到內地的旅行團明顯增加，每日約有600團至800團，較平日周末約500團明顯增加，其中最受歡迎的是包含大灣區城市及潮汕等地的短途線，雲南與貴州等亦不乏捧場客。



在國際線方面，由於今年農曆新年假期與聖誕假期相近的緣故，增幅與去年春節假期有所不同。港人今年報團外遊大多會衡量價格，亦會就不同旅行社提供的選擇作比較，不似去年春節的“報復式旅遊”般，很多時未必計較價錢。



崔定邦透露，不少原本想去泰國的市民因為擔心泰國情況，改到內地、台灣及韓國等地，而最受港人歡迎的地點仍然是日本與韓國。在價錢方面，團費整體與去年差不多。



在入境團方面，崔定邦表示，今年春節假期過夜與不過夜的旅客約各佔一半。由於疫情後酒店房間數目增加，選擇過夜的旅行團也有所增加。同時，受惠於深圳市恢復及擴展來港“一簽多行”個人遊簽註，深圳灣口岸年廿九的入境人數較去年同期上升近43%。



據部分酒店業界反映，年廿九至大年初四入住率已近100%，至大年初六及初七才見回落，“可見今年春節假期，本港酒店的預訂和入住率都非常高。”