港珠澳大橋春節單日人次刷新紀錄

中評社北京2月1日電／據央視新聞報導，蛇年新春佳節，“一橋連三地”港珠澳大橋持續迎來跨境出行高峰。據珠海邊檢總站港珠澳大橋邊檢站數據統計，1月28日（除夕）至1月31日（年初三）期間，經港珠澳大橋出入境客流超過45.4萬人次，車流超過6.9萬輛次，較去年春節同期增長分別增加22%和32%。其中，1月31日，經港珠澳大橋出入境客流達15.6萬人次，首次突破單日15萬人次大關，刷新開通以來歷史最高紀錄。



蛇年春節期間，非遺體驗、迎春花市、巡遊街演等一系列特色活動讓廣東地區年味十足，吸引大量港澳居民“北上”迎新春。港珠澳大橋依託便利交通區域優勢，成為新春期間港澳居民入出內地的首選通道之一。自1月28日以來，截至1月31日，經港珠澳大橋邊檢站查驗出入境港澳居民數量超過28萬人次，佔口岸總客流超六成。期間，口岸入境方向旅客總量近25萬人次，車輛超過4.2萬輛次。



港珠澳大橋珠海公路口岸是“港車北上”“澳車北上”唯一指定通行口岸。新春佳節期間，港澳居民自駕“北上”探親訪友、吃喝玩樂需求旺盛，推動口岸出入境車流持續走高。數據顯示，1月28日至1月31日期間，港珠澳大橋邊檢站共查驗“兩車北上”數量超過5萬輛次。尤其“港車北上”方面，出入境數量日均達8700輛次，較節前增長超九成，成為推動春節期間口岸車流增長的主要因素。其中1月31日年初三，“港車北上”數量超過單日1.1萬輛次，達到歷史高位水平。



除夕倒數、煙花匯演、燈火晚會……蛇年春節期間，灣區夜間文旅消費業態更為豐富多樣，往來粵港澳三地“夜遊”“夜食”“夜購”旅客明顯增多，24小時全天候開放的港珠澳大橋珠海公路口岸成為內地和港澳居民夜間凌晨跨境出行的主要通道。“自除夕以來，口岸夜高峰時段更長，峰值更高，高峰時段延續至凌晨1時許，最高峰時段口岸客流每小時超6000人次，車流每小時超1200輛次。”港珠澳大橋邊檢站負責人介紹。



為妥善應對客流車流高峰，港珠澳大橋邊檢站加大警力投入，增設前置引導及人工查驗崗位，安排機動警力加強監護和巡查，提前開足、開滿查驗通道，縮短旅客候檢時間；針對隨車通關老人、小孩數量增多情況，創新使用移動查驗模式，為需幫扶人群提供“免下車查驗”服務，持續提升口岸通關體驗。