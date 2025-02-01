美職籃籃網隊舉辦中國春節賽

中評社北京2月1日電／據新華網報導，美職籃（NBA）布魯克林籃網隊27日晚在主場紐約巴克萊中心舉辦一年一度的中國春節賽，通過系列年味展示活動，向當地球迷介紹中國傳統文化，慶祝蛇年的到來。



當日的比賽由籃網隊對陣薩克拉門托國王隊。比賽開始前，中國駐美大使謝鋒與籃網隊投資人蔡崇信在場上交換春節禮物。全場1.7萬餘名觀眾均在自己的座位上領到新年紅包。籃網隊球員身著春節訓練服，在中文報幕介紹下入場。



身著中國傳統服飾的舞者表演了扇子舞，美國巴德音樂學院美中音樂研習院郭雅志教授及其學生陳曉文共同向觀眾展示了嗩呐的魅力。



當日巴克萊中心被中國紅覆蓋，球場計分牌持續播放“中國新年”的滾動條，主持人不斷喊出“中國新年”以助燃現場氛圍，球迷們還可以領取免費的蛇年小工藝品和試吃中國美食。



來自新澤西州的籃網隊球迷埃德加帶著兒子在中場休息時品嘗中國美食。他說，自己第一次參加這樣的中國春節慶祝活動，人們展現出的幸福、美麗的舞蹈令他印象深刻。他說：“我兒子在幾年前就聽說過中國春節，他熱愛中國文化和歷史。”



來自布魯克林的高中三年級學生柏佐告訴記者，自己非常欣賞中國文化，中國食品的不同口味給自己留下了很棒的印象。身為非洲裔的柏佐說他尤其喜愛中國面條。



據介紹，籃網隊始終致力於加深中美籃球交流，加強與中國球迷的聯繫。除舉辦春節賽等活動，籃網隊還將在2025年10月赴中國澳門參加NBA中國賽。



當日的比賽籃網隊最終以96：110告負。