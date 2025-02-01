涪江賀歲真火紅　龍騰鳳舞送吉祥

中評社北京2月1日電／據大公網報導，春節長假，重慶推出近2000場次春節文旅主題活動，營造濃濃年味。



除夕夜，在跨度500多米的重慶潼南涪江江面上，上演了世界寬穀高空鋼絲秀。15米高的涪江上空，專業雜技演員憑借精湛技藝，在500多米寬穀間挑戰極限，平衡杆花式走鋼絲、摩托車飛躍鋼絲、單車鋼絲舞蹈等精彩雜技表演，引得現場觀眾陣陣驚呼，掌聲、歡呼聲此起彼伏。



伴隨水上表演前奏，一條長達368米的“金色”龍舟在寬闊的水面緩緩駛來。在燈光的映襯下，龍舟五彩斑斕的龍鱗在夜色中閃爍，宛如一條活靈活現的龍在水面翻騰。行進過程中，龍舟穿梭於光影交織的水面，變換呈現出一字形、圓形、S形等陣形，形成了一道亮麗的風景線。由游艇改造而成的“龍頭”上，演員們身著漢服上演歌舞秀。在頭船引領下，金色龍舟在江面游弋舞動，沿岸觀眾歡呼雀躍，紛紛舉機打卡。



龍舟行至江面中央，伴隨著一聲清脆嘹亮的“鏘鏘”聲，兩只8×12米的火鳳緩緩升上天空，飛舞獻瑞。火鳳飛天與龍舟巡游相得益彰，寓意平安吉祥、喜樂安寧。



“真的很漂亮、很震撼。龍舟巡游，氣勢磅礴；火鳳飛天，點亮夜空。這場表演讓人大飽眼福。感覺今年春節過得特別有意義。”重慶市民肖先生表示。來自山東的丁女士說：“春節到重慶真是不虛此行，龍鳳巡游表演很精彩，太鬧熱了，讓我們感受到了濃濃的年味，感受到了新年紅紅火火！”