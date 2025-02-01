中評社北京2月1日電／網評：貿易戰無贏家 合作共贏是正道



作者：藍鴻震 來源：大公文匯網



最近西方權力更替頻繁，英國工黨贏得大選重回唐寧街十號、加拿大總理杜魯多辭職、特朗普再一次入主白宮。然而政爭持續，“東升西降”趨勢更為明顯，世人更為關注今年國際關係的變化。



英國工黨掌權後，提出修改沿用多年的海外收入免稅待遇。這次稅務改革，是向較富有階層，以及長居海外的英籍公民“開刀”。不少持有海外資產、在英國境外有收入，以及長居海外的英國人，都會受到此次稅務改革影響。換言之，英國富人階層，不論是否仍在英國居住，還是遷到其他國家，都可能要向英國政府繳稅。長遠而言，這對英國招商引資，以及吸引海外高才，難免造成打擊。



今天的英國已經脫歐，經濟已失去一股重要支撐，再開徵新稅，當中利弊權衡，衹有英國工黨自己知道。



美國政經形勢亦出現顯著變化。特朗普上任前喊出了一些驚人口號，例如對加拿大、格陵蘭島和巴拿馬運河提出主權聲索，令人咋舌。特朗普上任首日即簽署一系列行政命令，包括退出世界衞生組織和《巴黎協定》。這些單邊主義行為有違《聯合國憲章》的宗旨原則，亦衝擊二戰後雅爾塔體系構建的國際秩序。



特朗普在競選期間多次聲言加徵關稅，外界擔心他重返白宮後會進一步提高對華關稅，中美貿易戰隨時再升級，增加全球經貿往來和經濟復甦的不確定性。



特朗普在第一任期啟動對華貿易戰，及後拜登“蕭規曹隨”。美國刻意對中國搞“脫鈎斷鏈”，不僅影響雙邊貿易，而且令兩國關係走向低谷。



美國對華發動貿易戰丶關稅戰，但製造業和相連工作崗位沒有如特朗普所言回流美國，美國繼續面對巨額財赤和更高通脹問題。相反，中國頂住貿易戰巨大壓力，積極應對挑戰，在經濟丶脫貧丶科技等領域都取得長足發展，不斷增強克服困難的信心。