中評社北京2月1日電／據央視網消息，“有華人的地方必有醒獅”，廣東醒獅是中國獅舞中的南獅，是融武術、舞蹈、音樂於一體的文化活動。



威猛颯爽的醒獅表演不僅增添節日喜慶熱鬧氛圍，更成為中華文化的精神符號，鼓勵中華兒女不畏艱險、勇往直前。



廣東醒獅源於中國神話“龍生九子”中的狻猊瑞獸的形象，所以南獅頭頂有一個角。



千百年來，嶺南大地逢年過節或重大活動必有醒獅助興。鼓聲起，醒獅動，廣東醒獅用豐富的肢體語言表達獅子的喜怒哀樂等神態，舞獅動作多以南拳馬步為主，用出洞、巡山、覓青等一系列招式模擬獅子的活動狀態，歡騰跳躍，惟妙惟肖。



廣東醒獅非遺代表性傳承人 趙偉斌：我們說“醒獅醒國魂，擊鼓振精神”，為什麼包括春節在內的所有節慶都會舞這個醒獅？它不僅僅給我們帶來吉祥如意，更重要的是它能夠聚人心，凝心聚力，體現了我們中華民族團結、積極向上的精神。



在廣東，每一頭醒獅都有名字。人們用三國演義裡的角色給它們命名，不同顔色的獅子代表不同人物，黃色獅代表劉備，紅色獅代表關羽，黑色獅代表張飛，還有代表趙子龍、馬超和黃忠的獅子，俗稱“一王帶五虎”，也代表了民間對中華傳統文化中仁義禮信勇的追求。



廣東醒獅非遺代表性傳承人 葉仲銘：南獅的步行步法全部是來源於武術的步行步法。開合步、倒插步、麒麟步、背步、騎龍步、虛步、吊馬、金雞獨立步等等，都會出現在舞獅當中。梅花樁也是一種舞獅當中的陣法，當中有河流有山，其實是給人一種啟發，要勇往直前，勇於承擔責任，繼續為美好明天出發。