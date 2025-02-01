2024的士服務嘉許計劃即日起可投票

中評社北京2月1日電／大公文匯全媒體報導，運輸署今日（2月1日）表示，2024年度的士服務嘉許計劃由即日起接受公眾投票。市民可透過的士服務質素委員會網頁（www.ctsq.org.hk／voting）或掃描嘉許計劃宣傳品上的二維碼投票，5月31日截止。嘉許計劃由的士服務質素委員會與運輸署合辦，今屆共收到超過1400個“優秀的士司機”及“好人好事”獎的提名，是歷屆最多。署方從中選出70位候選“優秀的士司機”及6位候選“好人好事”獎的司機供公眾投票。



投票截止後，專業評審委員會將根據司機的駕駛紀錄、品格、在職培訓紀錄、獲表揚的優異行為和乘客滿意程度，以及管理團隊在的士服務質素管理、利用創新科技提升的士服務營運效率和質素、社會責任等方面評核。經公眾投票及專業評審綜合得分最高的20位候選“優秀的士司機”及兩位候選“好人好事”獎的司機會獲頒獎項；在公眾投票中取得最高票數的司機會獲選為“最受歡迎的士司機”。另外，經專業評審得分最高的一支的士服務管理團隊會獲選為“優秀的士服務管理團隊”。



運輸署發言人呼籲市民和旅客踴躍投票，一同肯定熱心提供優質的士服務的從業員，並推動提升行業形象。除在的士車廂內、其他公共交通工具及的士站服務資訊板展示宣傳資料外，運輸署於網頁、流動應用程式“香港出行易”，以及與香港旅遊發展局合作推廣嘉許計劃。