澳門煙花匯演吸引灣區客

中評社北京2月1日電／據大公文匯網報導，今年春節期間，澳門迎來“金麟升輝 歡樂春節”靈蛇獻瑞煙花匯演，吸引粵港澳大灣區等地遊客齊聚澳門。而灣區主題樂園橫琴長隆國際海洋度假區連續第四年參與花車匯演，其打造的花車造型再次成為全場焦點之一，備受澳門遊客追捧。



17輛花車、超30支表演隊匯聚澳門



隨著夜幕降臨，花車巡遊率先啟動。17輛精美的花車、超30支表演隊伍駛入澳門會場，並駛入澳門主街道，吸引沿途觀眾的目光。其中，橫琴長隆的花車以“海洋奇幻之旅”為主題，花車主體由鯨鯊和企鵝兩大海洋明星組成；花車隊伍還有靈動的“水精靈”姐姐，引得現場觀眾歡呼。



澳門居民楊小姐表示：“長隆的花車太驚艷了，鯨鯊和企鵝的造型太逼真了，尤其是那個‘水精靈’姐姐，真的好像從童話里走出來的一樣！”另一位遊客蔣先生說：“我經常都會從澳門過關去橫琴看海洋動物，現在澳門過去橫琴可方便，可以自駕，還有24小時通關，每次來橫琴長隆都有新的驚喜，今年也不例外。”



據瞭解，橫琴長隆花車不僅在煙花匯演中大放異彩，還在澳門多個展覽點吸引了大量遊客打卡留念。花車在澳門漁人碼頭和塔石廣場展出期間，現場人頭攢動，遊客們紛紛與花車合影。橫琴長隆花車不僅為澳門的新春增添了濃厚的節日氛圍，也成為了澳門旅遊的新亮點。