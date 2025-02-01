親歷上海機場車禍　16團友今晚全數返港

中評社北京2月1日電／據大公文匯全媒體報導，上海浦東機場對開有接載港人旅行團的旅遊巴發生車禍，美麗華旅遊證實一名港人領隊身亡，其餘16名團友按原定行程晚上陸續返抵香港。美麗華旅遊總經理李振庭今日（31日）晚間在機場見記者時表示，不會揣測事故發生的原因及經過，需等待上海方面的官方報告。他透露，離世領隊的一名家人因回鄉證過期未能即時前往上海辦理後事，入境處正提供協助。



李振庭指，意外涉及一個6天旅行團，原定今日結束行程，在前往機場途中遇到交通意外，一名領隊在意外中不幸離世。旅行社知悉後已即時聯絡領隊的家人及旅監局，並在旅監局、旅議會、議員及旅遊事務署協助下很快聯絡到上海有關單位。他又指，離世領隊一位家人可動身前往上海，但因回鄉證過期，入境處正提供協助，旅行社亦會派員陪同前往上海。



李振庭提到，涉事旅行團團友及導遊沒有受傷，惟部分團友對意外發生感到驚慌，其中兩名團友要求在上海醫院做檢查，當地醫生表示他們可以離開上海，因此所有團友均於今晚返回香港。



李振庭又指，不會揣測事故發生的原因及經過，需等待上海方面的官方報告。另外，據他所知，涉事旅遊巴司機未有被拘捕。



旅監局機構事務總監吳文瑾亦在見記者表示，對事件感到非常難過，旅行代理商已在事發後即時通報旅監局。旅監局會與旅行代理商保持緊密聯繫及跟進事件，對團友及領隊家屬提供一切可行協助。