蔡壁如拋大和解2.0　強調仍會全力救柯文哲

中評社台北2月1日電／民眾黨主席補選候選人蔡壁如1日提出“大和解咖啡2.0”，要以2大主張實踐和解精神，分別是“立院休兵，共商國政”、“罷免休止，回歸正軌”。她強調和解不是妥協，更不是放棄監督，民眾黨仍然會在司法問題上全力“救柯”，也不會因為推動對話，就讓在野合作出現分歧。



中時新聞網報導，蔡壁如今天表示，大和解2.0，給台灣一個對話的機會，30年前，民進黨前主席施明德邀請新黨領袖趙少康、陳癸淼，在“立法院”咖啡廳會談，史稱“大和解咖啡”。這場會面，讓原本意識形態對立、甚至時常針鋒相對的兩個政黨，願意為“國家”發展放下歧見，尋求合作的機會。雖然最終未能成功，但這段歷史仍然象徵了一種政治智慧，在困局中尋求轉圜，在分歧中找到對話的可能。



蔡壁如表示，今天的台灣，比30年前更需要這樣的智慧。“國會”三黨不過半，原本應該是台灣政治擺脫藍綠惡鬥的契機，然而藍綠對立與衝突卻反而更加激烈與惡化。如今，“朝野大罷免潮”開打，藍綠彼此攻擊、互相報復，讓台灣政治陷入惡性循環。對多數希望安定的中間選民與普羅大眾來說，這樣的政治鬥爭不僅令人厭倦，“大罷免”的動作更與人民的真正需求背道而馳。



蔡壁如說，南鯤鯓代天府今年抽出的“國運籤”是“下下籤”。此外，陽明山姜太公道場的蛇年“國運籤”，卜得“砍兌”卦，籤詩點出若各政黨無法深刻自省，以百姓利益為優先，台灣可能持續對立，甚至讓兩岸陷入危險邊緣，帶來不可挽回的後果。宮廟抽出的“國運籤”雖是一種民間信仰與文化習俗，某種程度上，卻也像一面鏡子，反映了台灣當前的政治亂象。



蔡壁如說，危機也代表轉機，提醒我們重新思考對話的可能性，關鍵在於如何選擇前進的方向。民眾黨正是藍綠惡鬥中的緩衝力量，我們的責任，就是引導朝野回到理性溝通的道路。因此，她提出“大和解咖啡2.0”，以兩大主張實踐和解精神。

