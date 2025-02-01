沈富雄看大罷免：有史以來最幼稚的把戲

中評社台北2月1日電／“立法院”內政委員會在去年12月5日時排審《選罷法》部分條文修正草案，綠委許智傑拿出一張“藍委罷免九宮格”圖片，還讓現場綠委朝藍委的照片丟球，引發關注。對此，前“立委”沈富雄27日就表示，“民進黨是耍一個有史以來最幼稚的把戲，他們居然敢講大罷免這種話”，沈富雄更說，“執政黨的人可以這樣大言不慚說選完就可以罷免嗎？如果這個可行，台灣以後每次的選舉就是選兩次，這很可笑”，引發討論。



中時新聞網報導，“立法院”內政委員會當時審查《選罷法》部分條文修正草案，包括國民黨所提罷免票數需超過當選票數等提案，藍綠均甲級動員登記發言。原本氣氛平和，“中選會主委”李進勇和“內政部長”劉世芳先後完成報告，後來藍綠“立委”因為發言時間長短問題爆發口角。當綠委蔡易餘發言時，由於時間已超時卻仍繼續發言，召委徐欣瑩宣布休息，引發綠委不滿。



而在休息時間，許智傑拿出“國民黨怕罷免九宮格”，上頭照片有“立委”李彥秀、葉元之、牛煦庭﹑徐巧芯、王鴻薇、廖偉翔、傅崐萁、羅廷瑋，還要現場綠委朝藍委的照片丟球。其中王義川第一球就丟向徐巧芯，後來也丟向葉元之的照片。



沈富雄於上月27日在政論節目《大大平評理精華》中表示，“民進黨是耍一個有史以來最幼稚的把戲，他們居然敢講大罷免這種話，尤其是高雄的許智傑，他畫了一個九宮格，把藍營要罷免的委員話在裡面”，沈富雄接著說，“全世界的憲法裡頭，有罷免是這樣的嗎？所以國民黨不要怕，就講基本道理給老百姓聽，老百姓就不要罷免了。”



不過沈富雄也提到，“民進黨也不見得完全要用罷免來扭轉朝小野大，他們是在累積2028的能量”，沈富雄最後說，“但這樣會亂，執政黨的人可以這樣大言不慚說選完就可以罷免嗎？如果這個可行，台灣以後每次的選舉就是選兩次，這很可笑。”