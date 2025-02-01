罷免吳思瑤、吳沛憶　罷團：2天內達送件門檻

中評社台北2月1日電／民進黨發起“大罷免潮”持續延燒，國民黨以行動反制喊出罷免綠營中正萬華“立委”吳沛憶、士林北投“立委”吳思瑤。“蟾蜍剋星 鏟除雙吳”團隊於2月1日“立委”上任滿周年之際，於各處設立罷免連署站。吳思瑤表示，“立法院”的民主失靈，藍白“立委”毀憲亂政的行為重重傷害台灣民主。國民黨以詆毀他人、政治攻擊來做為年輕世代參選的起手式，這樣的罷免行動本身不具正當性。罷團表示，意向書收到超過3000份，這2天有機會達2700份的送件門檻。



中時新聞網報導，罷免吳思瑤召集人賴苡任表示，吳思瑤過年期間身體微恙，祝她早日康復、身體健康。吳說過於操勞生病、需要休息，同樣道理，如果“立法院”、台灣政治生病怎麼辦，要找出病根，而民進黨就是病源，台灣政治上樑不正下樑歪，下從“國會”助理網路造謠，到“立委”網路造謠，上至“行政院”也可以造謠。某人在“立法院”開啟大造謠的時代，所以“國家”也生病，怎麼讓“國家”康復，有人必須休息一下，才有辦法讓“國家”繼續健康走下去。



賴苡任說，按選舉人口，第一階段1%約2700份左右，意向書已收到超過3000份，這2天有機會達2700份以上的連署送件門檻，希望士林北投選民可以來簽連署書。會快閃是因為不像吳思瑤背後站著賴清德和蕭美琴，人力、物力都比他們充足。



吳思瑤反擊，投入國民黨罷免的年輕世代本身都有志於2026的地方選舉，背後是國民黨強大的政黨資源，大過年的大家要做善事、說好話，收到年輕朋友的祝福，雖然不知道真心與否，但“國家”民意確實生病了，國民黨培育年輕世代沒有給予正確從政觀念，而是以詆毀他人、政治攻擊來做為參選起手式。再次聲明她的立法成績、質詢品質長年以來有目共睹，罷團以“立法院”“國會圖書館”統計的資訊完全錯誤。

