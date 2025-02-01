民團發起罷免蘇巧慧　展開首場實體連署

中評社台北2月1日電／民間團體發起罷免民進黨“立法委員”蘇巧慧，首場連署活動今（1）日上午在新北市鶯歌區建國路鶯歌公有市場前設攤辦理，活動召集人王昱人表示，第一階段門檻約2500多份，日前透過發送和接收已收集到1000多份連署書，有自信於近期完成第一階段連署，就讓樹林、鶯歌的民眾，送蘇巧慧好好地回家準備，去選新北市市長。



中時新聞網報道，罷免蘇巧慧民團召集人王昱人表示，年輕人原本都以為，民意代表就是要監督和爭取地方福利，但是蘇巧慧造謠抹黑，明明有利於新北市政的財劃法案，硬生生的把增加300多億，講成減少200億，像這樣的“立委”，甚至還把新北打造成高雄為願景，去參選新北市的市長。沒關係，樹、鶯的民眾，就送她好好地去準備選市長，好好地回家想想，要怎麼把新北打造成高雄。



王昱人說，感謝很多熱情的民眾及志工朋友，在短時間內不斷去發送、接收連署書，第一階段的門檻是2500多份，目前手上已經有1000多份，他們非常有自信，可以在近期完成第一階段的連署，然後他們也會不斷以罷免連署車快閃的方式，去各地巡迴。



罷免蘇巧慧團體上午在鶯歌公有市場前設攤供民眾連署，不少民眾好奇上前詢問，志工提醒罷免對象是蘇巧慧，有民眾隨即填寫連署書，也有民眾質疑為何要罷免蘇巧慧，志工則耐心說明，並指活動是民主的展現，尊重不同的意見。連署活動平和，無衝突狀況。



民進黨新北市黨部執行長高碩呈回應，藍白“立委”在“國會”強推“違憲”的“立委”擴權法案後，又推出財政亂劃法、降低罷免門檻、癱瘓“憲法法庭”等法案，更亂刪民生經濟與“國防外交預算”、指稱藝文工作者是“要飯的”，不斷試探台灣民意底線，引起全民憤怒，才有現在遍地開花的罷免活動。



高碩呈強調，蘇巧慧曾榮獲13度優秀“立委”，在地方上爭取的建設也受到不分黨派民眾的認同，若國民黨不好好反思，卻要逆向操作罷免表現傑出的“立委”，人民不僅不會同意，還會更加憤怒，凝聚更強大的力量來罷免國民黨“立委”。