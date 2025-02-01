多名參與國會山騷亂調查的FBI官員被迫離職

中評社北京2月1日電／據新華社：美國多家媒體1月31日報導說，特朗普政府已迫使多名美國聯邦調查局（FBI）官員離職，這些官員曾對2021年1月6日“國會山騷亂”參與者進行犯罪調查。



美國全國廣播公司援引聯邦調查局官員消息稱，特朗普政府已迫使該局6名高級主管及全國多個分局負責人下台，其中包括華盛頓特區分局的高層領導，該分局曾參與起訴特朗普。



聯邦調查局代理局長布賴恩·德里斯科爾在31日晚間發送給全體員工的備忘錄中說，代理副檢察長要求他提供一份所有曾參與2021年1月6日案件調查的員工名單，以審查確定是否有必要“採取進一步的人事行動”。



報導說，美國司法部還解雇了多名負責對“國會山騷亂”參與者進行刑事調查的聯邦檢察官。一名國會助手表示，受影響的檢察官有二十幾名。



美聯社報導認為，這些舉措“反映出白宮決心對聯邦執法機構施加控制，並清除那些被認為不夠忠誠的員工”。



美國總統特朗普當天對媒體表示自己不知情。他說，一些FBI官員確實應當被撤職，因為他們利用司法部來對付政治對手。



據美國媒體此前報導，美國司法部已于1月27日解雇多名曾參與調查特朗普的官員。這些官員曾參與特別檢察官傑克·史密斯對特朗普涉嫌推翻2020年總統選舉結果案和不當處理政府機密文件案的調查。



特朗普2020年競選總統連任失敗後，宣稱選舉存在“大規模舞弊”。2021年1月6日，大批特朗普支持者闖入國會，打斷參眾兩院認證民主黨人拜登贏得總統選舉的聯席會議。騷亂導致5人死亡、上百名警察受傷及數百萬美元財物損失。今年1月20日，特朗普上任首日簽署行政令，赦免約1500名“國會山騷亂”參與者，並為14名“國會山騷亂”參與者減刑。