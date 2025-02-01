中評社北京2月1日電／據新華社報導，自2024年12月1日起，全國正式推廣應用全面數字化電子發票，即數電發票。國家稅務總局相關負責人介紹，在電子發票（增值稅專用發票）和電子發票（普通發票）兩類數電發票下，根據特定業務標簽，目前設置了建築服務、成品油、報廢產品收購、旅客運輸服務、貨物運輸服務、不動產銷售、不動產經營租賃服務、農產品收購、光伏收購、代收車船稅、自產農產品銷售、差額徵稅、機動車、二手車、代開發票、通行費、醫療服務、拖拉機和聯合收割機、稀土等特定業務發票。



發票總額度的動態確定有四種方式，包括月初賦額調整、賦額臨時調整、賦額定期調整、人工賦額調整。



——月初賦額調整。即信息系統每月初自動對納稅人的發票總額度進行調整。



——賦額臨時調整。即納稅信用良好的納稅人當月開具發票金額首次達到當月發票總額度的一定比例時，信息系統自動為其臨時調增一次當月發票總額度。



例如，2024年8月初成立的A公司，初始發票額度為750萬元。2024年8月中旬，A公司銷售額增加，至8月20日，實際已使用額度達到600萬元（達到當月發票總額度的一定比例），經信息系統自動風險掃描無問題後，為A公司臨時增加當月發票總額度至900萬元。



——賦額定期調整。即信息系統自動對納稅人當月發票總額度進行調整。



例如，2023年7月初成立的B公司，初始發票額度為750萬元。根據B公司實際經營情況以及7月至12月各月發票額度的使用情況，2024年1月初信息系統將其當月發票總額度調整至850萬元。



——人工賦額調整。即納稅人因實際經營情況發生變化申請調整發票總額度，主管稅務機關確認未發現異常的，為納稅人調整發票總額度。