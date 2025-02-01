春節是加深人民友誼的一條紐帶

中評社北京2月1日電／據人民網報導，春節文化已經在秘魯生根。每逢春節，秘魯首都利馬的唐人街上都會人頭攢動，人們爭相觀看舞龍舞獅，沾沾喜氣；秘魯各大媒體紛紛刊登有關春節和中國文化的報導，已經形成傳統；不少秘魯家庭走進中餐館，享用“團圓宴”……人們希望通過慶祝春節，祈願新的一年幸福美滿。



近年來，隨著秘中文化交流越來越頻繁，秘魯民眾體驗春節文化也有了新氣象。對中華文化的熱愛，正逐漸從華裔群體擴大至更廣泛的人群。秘魯中國文化體驗中心順應這一趨勢，不斷豐富體驗內容，讓當地民眾進一步瞭解春節文化的豐富內涵，讓博大精深的中國傳統文化更貼近當地民眾。文化體驗中心有一套中國文字博物館贈送的甲骨文十二生肖木刻板，深受秘魯朋友喜歡。體驗者拓印出自己的生肖，對中國古老的象形文字也有了更多瞭解。



科技發展讓文化交流活動變得更加豐富與便捷，拉近了人們的心理距離。中國暨南大學贈送給文化體驗中心的虛擬現實裝備，讓秘魯民眾“身臨其境”地觀賞中國風光、體驗中國習俗。秘魯裡卡多·帕爾瑪大學孔子學院引入數字互動技術，通過多媒體展示、線上線下結合的形式，幫助當地朋友更好感受春節魅力。直播包餃子、做燈籠，在線解讀春節文化密碼……春節活動搬上網絡平台，走進社區、走進家庭，受眾大大增加。



秘魯民眾喜愛中國文化，一個重要原因在於兩國文化有內在相通之處。中國文化中有許多理念與安第斯文化中“與宇宙和諧共處”的觀念非常相似。中國文化強調家庭的重要性、尊重長輩，引起秘魯民眾的共鳴。在秘魯應用科技大學學習中文的秘魯學生希爾瓦娜喜歡代表和諧、成功的“順”和代表冷靜的“藍”，給自己取名為“順藍”。她對春節文化的理解頗具代表性：“春節是感受中國文化的契機，通過與中國加強文化交流，秘魯文化的內涵進一步豐富，秘中人民的友誼也不斷加深。”



共慶春節不僅能夠促進秘中文化交流，還能進一步凝聚我們與同樣追求繁榮的中國兄弟姐妹之間的合作共識。當前，中國作為秘魯最大貿易夥伴的地位更加鞏固，兩國互利合作不斷深化。春節就像秘中之間的一條紐帶，讓兩國民眾跨越地理距離，共同迎接美好生活。