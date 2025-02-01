中評社北京2月1日電／網評：世界共此時 文化中國年



作者；李蓉 來源：新華網



“春節”申遺成功，蛇年春節翩然而至。舉目海內外，天涯共此時，文化含量爆棚的各類慶祝活動在世界各地上演。從曾經中國人的歲首祈福、團圓佳期，演化為如今的全球性文化盛事，春節充分體現了中華文明的魅力以及各國人民對和平、和諧、美好生活的共同向往。



春節撥動著世界的心弦，濃濃的年味漂洋過海，給各國人民帶來溫暖和喜悅。人們看到，形式多樣、極富地域特徵的慶祝活動在世界各地輪番上演。從埃及“尼羅泛龍舟”春節主題活動，到毛裡求斯紅燈高張、紅桌鋪展的盛大“千人春宴”，再到以倫敦為中心、覆蓋全英多地的“倫敦＋”模式大型慶典和芬蘭冰天雪地中的春節廟會……春節已經成為中華文明和各國文明融合的舞台，成為中國人民和世界人民心靈相通、相互激賞的寶貴紐帶。



春節是中華文明的活態傳承方式，凝聚著中華民族的歷史記憶、文化觀念與精神價值，連接著過去與未來、傳統與現代。人們通過春節拜年、貼春聯、逛廟會等民俗獲得儀式感，感受幸福。從遠古的豐收祭祀活動，到漢代的祭祖、拜年，唐宋的元宵燈會，再到後來的春聯、餃子和壓歲錢，春節隨中華文明不斷拓展、豐富，體現出與時序同步的自然倫理意識、家庭團圓觀念和對和諧社會的追求、對新生活的向往。人同此心，心同此理。和諧、歡樂、美好是人類普遍的追求，也正因此，春節的吸引力跨越了文化和地理界線。



春節流行世界，很大程度也源於中國這個“成功故事”的獨特魅力。中國在過去幾十年裡實現了顯著的經濟增長和社會發展，一躍成為全球第二大經濟體。世人渴望從中國豐富多彩的文化現象中，探尋中國“成功故事”的精神內核。春節所蘊含的團圓、和諧、喜慶、祥和等元素，描繪出一幅幅中式畫卷，為理解中國和合共生的哲學與理念提供了生動注腳。