北京交警：春節後半段將出現進出京潮汐車流

北京市交管局聯合高德地圖發布的出行預測圖（圖源：新華社） 中評社北京2月1日電／據新華社報導，北京市交管局1月31日發布的交通預測預報顯示，春節假期後半段，廟會祈福等民俗活動，各滑雪場、商圈周邊道路及部分高速公路通行壓力較大。預計10：00至14：00、15：00至20：00兩個時段為城區駕車出行高峰時段；高速公路在上午時段出現出京車流高峰，下午至晚間出現進京車流高峰，連接城區和各滑雪場的高速公路將出現滑雪與短途游叠加的進出京潮汐車流。



預測預報顯示，春節假期後半段，北京市部分地標景區和綜合商圈出行熱度有所升高。八達嶺長城、前門地區、王府井地區、南鑼鼓巷、鼓樓至後海地區、天壇、頤和園、鳥巢等地標景區為出行熱點地區；商圈方面，合生匯、三裡屯、藍色港灣、大悅城、西紅門薈聚、奧特萊斯、世紀金源、萬達廣場等設有美食廣場、餐飲娛樂場所的綜合性商圈周邊道路將出現短時車流集中情況。



此外，北京西站、北京南站、北京站、北京朝陽站、北京豐台站、北京清河站、首都機場、大興機場等場站及長途客運站將陸續迎來返程客流高峰。



針對春節假期出行高峰和節後流量恢復，北京市交管部門將啟動高等級上勤方案，採取多項疏導措施，加強路面巡邏管控、熱點區域疏導維護、交通秩序整治和事故“快清快處”，鐵騎交警全員上路，全力提升道路通行效率，保障廣大市民在節日期間安全出行。