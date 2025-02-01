中評社北京2月1日電／網評：光音盛宴 讓愛無礙



作者：鄭璇 來源：光明日報



殘疾人是社會大家庭的成員，扶殘助殘是全社會的共同責任，也是社會文明進步的重要標誌。《中華人民共和國無障礙環境建設法》和《“十四五”提升殘疾人文化服務能力實施方案》中針對文化傳播無障礙都有明文規定，並明確提出，到2025年，基本形成城鄉均衡、便利可及、供給豐富、保障有力的殘疾人文化服務體系。值此關鍵節點，2025年總台春晚推出無障礙轉播，以實際行動響應國家號召，為殘障人群提供貼心服務，實屬一項意義非凡的舉措。



本次春晚無障礙轉播分為視障和聽障兩個版本，精準聚焦不同障礙人群需求，既有專業性，又接地氣。手語翻譯、實時字幕和口述影像作為無障礙支持的三大手段，將聲音轉化為畫面，為聽障人士所“聽”，將畫面轉化為聲音，為視障人士所“看”。



本次無障礙轉播還實現了三大創新突破。首先是編導理念的突破。春晚的無障礙轉播從策劃、籌備、排演到正式推出，始終堅持尊重殘障人群的主體性，通過各種渠道廣泛吸納殘障人士的參與，聽取殘障社群的建議。中國殘疾人藝術團、國家手語和盲文研究中心、中國盲文圖書館等單位在此過程中發揮了重要作用。



其次是內容設計的突破。為了讓晚會節目更好地觸達殘障人士，春晚團隊針對聽障人士推出了手語歌、手語戲曲、手語節目導賞等，針對視障人士拓展了口述範圍，將舞台布景、舞蹈畫面、演員背景資料等信息納入其中。通過這些形式打破信息壁壘，消除信息盲區。



再次是技術手段的突破。增強現實技術和人工智能技術助力填補信息鴻溝，讓聽障人士“身臨其境”，通過手語、字幕和虛擬背景等立體欣賞節目。雲聽客戶端為視障人群精心打造無障礙專區，每個節目直播結束後立即拆條推送音頻解說，便於點播收聽。



當前，我國殘疾人事業正在大踏步向前發展，越來越多的急難愁盼問題正在得到解決，廣大殘障群體的需求也從物質層面越來越多地過渡到精神層面。本次春晚無障礙轉播的推廣必將為全國其他文化活動樹立榜樣，隨著技術的持續進步和無障礙理念的不斷普及，文化的力量將惠及每一個人。