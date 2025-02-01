北航發現距地球16萬公里的“太空合聲”

（圖源：央視新聞） 中評社北京2月1日電／據央視新聞報導，來自北京航空航天大學的科研團隊日前發布了一項最新的研究成果，他們在世界上首次發現了距離地球16萬公里處遙遠太空的“太空合聲”，並發現了全新的合聲波產生機制，突破了全球科學界在太空合聲波研究領域延續70多年的傳統認知。



專家介紹，“太空合聲”學名為合聲波，是一種電磁波。傳統觀點認為它的產生與地球磁場有關，如果將地球磁場的磁力線想象為兩端固定在地球南北磁極區的琴弦，當太陽風的能量到達地球時，與地球磁場相互作用，就激發出頻率特徵類似於清晨鳥兒的齊鳴合奏聲的電磁波。



中國科學院院士 北京航空航天大學空間與地球科學學院院長 曹晉濱：太空合聲就是空間中的一種低頻的電磁波，它的頻率可以從一百赫茲到幾千赫茲。因為它的頻譜特徵，跟我們平常在地面上聽的鳥鳴合聲的頻譜特徵很相像，所以我們把它叫太空合聲。



自20世紀50年代以來，全球與空間探索有關的科學家對合聲波進行了大量觀測研究，認為合聲波主要發生在近地空間的地球偶極磁場區域。



北航科研團隊利用一個科學探測器數年收集的海量數據，首次發現了距離地球16萬公里處的合聲波，同時還發現了全新的合聲波產生機制，突破了全球科學界延續70多年的傳統認知。



北京航空航天大學空間與地球科學學院副教授 劉成明：七十年來大家認為這個波只能存在於近地空間，在地球偶極磁場區裡面，只能存在同步軌道附近這個區域，就沒有人去想過這個波能不能在更遠的地方，因為這個認識已經很久了，根深蒂固了。



這次北航研究團隊通過觀測，證實了合聲波不僅在近地空間存在，在遠離地球的非偶極磁場區域同樣也能存在的理論依據，離掀開合聲波的神秘面紗又近了一步。