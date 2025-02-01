福建：古厝潮玩“福”韵長

中評社北京2月1日電／據光明日報報導，正月初三清晨，在福建福州上下杭歷史文化街區，百年商埠蘇醒得格外早。永德會館前，油紙傘工坊飄出桐油香，孩子們舉著“福禮”文創盲盒歡跑而過，石板路上躍動的紅燈籠倒影，恍若流淌的閩江春水。



轉過巷角的同利肉燕老鋪裡，蒸汽氤氳中排起長隊。“春節每天賣出3000多碗。”店主陳君凡的圍裙沾著面粉，手上拿著木槌對記者說，“老福州就好這口‘肉包肉’的筋道！”



在三坊七巷的福州茉莉花茶文化館裡，檐角風鈴叮當，與茶碗輕碰聲相和。來自北京的遊客馮明捧著茶碗感嘆：“這茉莉香裡，真能嘗出‘七溜八溜不離福州’的韵味！”



當古厝的馬鞍墻染上暮色，南後街的“國潮市集”正熱鬧。“我還是第一次見這種金魚！”在安民巷56號非遺館內，市民陳穎被譽為“金魚之王”的蘭壽金魚吸引著；一家文創商店裡，“福道”立體拼圖與脫胎漆器茶具組成新春禮盒，店員小陳忙著打包：“線上訂單比去年漲了三成，最遠寄到黑龍江哈爾濱。”



華燈初上時，閩江之心化作光影劇場。裸眼3D大屏上，“來福州 過福年”“我愛福州”字體璀璨，江水倒映著閩江夜游船的琉璃燈火。“每天接待幾千人，春節假期船票提前一周就被訂空了。”船長李師傅笑著調整舵輪。



古厝與潮玩共舞，傳統與科技交響，這場新春消費盛宴背後，是福州深耕“商旅文”融合的創新實踐。持續做熱“福品”消費，地鐵公交免費乘坐……系列組合拳下，蛇年福州“福”味滿城。