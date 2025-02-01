馬斯卡廷迎蛇年春節　兩國友人齊聚一堂

1月29日，來自北京的人大附中藝術團在美國艾奧瓦州馬斯卡廷舉辦的新春聚會上表演（圖源：新華社） 中評社北京2月1日電／據新華社報導，美國艾奧瓦州小城馬斯卡廷，當地時間農曆蛇年初一。明媚陽光照耀下，在梅裡爾酒店六層，一場特別的新春聚會正在舉行。福字、窗花、中國結，“中國紅”裝點著喜慶祥和的氛圍。中美友人歡聚一堂，沉浸在歡聲笑語中。



馬斯卡廷曾經在40年前接待過時任河北省正定縣委書記的習近平，今天迎來了中國北京和河北的中學生客人。



“日朗風和大地春”——貼在大門上的春聯道出兩國人民共同的期盼。“希望在蛇年，我們不斷向前！”艾奧瓦州友人薩拉·蘭蒂說。



武術、舞獅、中國舞……來自北京的人大附中藝術團，為兩國友人帶來富有中華傳統文化特色的精彩演出。



200餘人齊聚一堂，共度新春，氣氛熱烈。他們當中，有第一次遠渡重洋在海外過年的中國學生，有第一次體驗春節的美國學生，還有多年來一次次應邀同中國朋友共慶新春的艾奧瓦州老朋友。



與中國有著多年情誼的艾奧瓦州友人系上了紅圍巾、紅領帶，和年輕人一起感受著蛇年新春的歡樂氛圍。“對我來說，同這麼多美中兩國年輕人共慶蛇年，就是最好的慶祝方式。”蘭蒂說。



1985年，習近平率團訪問馬斯卡廷，與參與接待的蘭蒂等人結下深厚友誼。



從面對面重逢到“書信外交”，馬斯卡廷見證了習近平主席同美國人民延續40年的友好往來，也見證了不少當地人士積極參與對華交流合作，不斷續寫友誼的故事。



“我2013年第一次在中國瞭解到春節的節日傳統，從那以來春節就一直是我最喜歡的中國節日。”馬斯卡廷對華合作委員會主席丹·斯坦說，“這是親友歡聚的節日。”



“我已與中國結緣20多年。我喜歡春節的餃子，喜歡家家戶戶團圓的氛圍。”艾奧瓦州友人托尼·約瑟夫說。