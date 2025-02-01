金蛇狂舞耀羅馬　中意共賀新春時

賈桂德大使、意大利副總理薩爾維尼與王洪濤副局長台上新春祝酒（圖源：中國日報） 中評社北京2月1日電／據中國日報報導，近日，北京市文化和旅遊局生肖主題快閃暨“歡樂春節”團組受邀參加中國駐意大利使館新春招待會。中國駐意大利大使賈桂德、意大利副總理薩爾維尼等出席活動。



中國駐意大利大使賈桂德向來賓致以新春祝福，回顧2024年中國式現代化偉大成就及中意關係全面升級成果，展望2025年中國和中意、中歐關係發展的光明前景。



意副總理薩爾維尼熱烈祝賀中國春節，強調意方致力於發展對華關係，相信兩國攜手能為世界和平穩定貢獻力量。



北京市文化和旅遊局副局長王洪濤在致辭中提到，從“千年古都”北京到“永恒之城”羅馬，兩大古老文明樹立了世界不同文明平等對話、共同發展的典範。他介紹了北京最新的入境便利政策與旅遊資源，熱忱期待更多的意大利朋友能夠訪問北京。



2025“金蛇賀歲”歡樂春節文藝演出精彩紛呈。一曲民樂《金蛇狂舞》，喜慶歡快的旋律，展示了中國音樂文化的獨特魅力和深厚底蘊，促進不同文化之間的交流和理解。



新春招待會在1837年建成的米亞尼別墅舉行。“你好，北京”圖片展、“歡樂春節”圖片展和全球吉慶生肖設計大賽獲獎作品展，讓這座新古典主義風格的意大利建築，跨時空與北京對話。一幅幅作品彰顯了北京傳統韵味與現代活力的完美融合，傳遞了首個世界“非遺版”春節所體現的和平、和睦、和諧的文明理念，體現了中國生肖文化的吉祥寓意。



王洪濤副局長陪同中國駐意大利大使賈桂德、意大利副總理薩爾維尼等嘉賓體驗禦茶膳房宮廷茶點和北京京綉兩個展位的非遺技藝。薩爾維尼副總理贊嘆了京綉作品的精美絕倫，並與非遺傳承人共同完成京綉團扇作品。團扇採用“花金綉”的手法，四條蛇首尾相銜，盤旋呈現“8”字，中間綠色為意大利國旗的顔色，祝福中意友誼長存。