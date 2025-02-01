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日本74歲司機被困約百小時仍未獲救
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2025-02-01 17:08:15
（圖源：央視新聞）
中評社北京2月1日電／據央視新聞報導，當地時間2月1日獲悉，日本埼玉縣政府當天稱，該縣八潮市路面坍塌事故現場，用於重型機械進入塌陷區域的坡道已整修完畢。現場已開始使用重型機械清理瓦礫等。
目前距離事故發生已有約100小時，陷入坑內的一名74歲司機仍未被救出。
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