日本74歲司機被困約百小時仍未獲救

（圖源：央視新聞） 中評社北京2月1日電／據央視新聞報導，當地時間2月1日獲悉，日本埼玉縣政府當天稱，該縣八潮市路面坍塌事故現場，用於重型機械進入塌陷區域的坡道已整修完畢。現場已開始使用重型機械清理瓦礫等。



目前距離事故發生已有約100小時，陷入坑內的一名74歲司機仍未被救出。