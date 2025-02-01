春節期間國家電網24萬餘人在崗保電

中評社北京2月1日電／據新華社報導，春節期間，國家電網部署應急搶修隊伍3.47萬支、搶修人員24.45萬人、搶修車輛7.52萬輛、移動電源車3400多部，全天候保障電力可靠供應。



為防範節日期間極端雨雪冰凍天氣，國家電網啟動寒潮預警及雨雪冰凍災害防範應對工作會商，動態研判災害形勢，強化受影響地區設備防範和民生保供，部署加強冰情監測預測、預置搶修力量、做好寒潮防護、及時統調資源等災害防範措施。充分利用各類在線監測裝置和無人機等裝備開展寒潮期間重要輸電通道、樞紐變電站、城市“生命線”、“煤改電”用戶供電設備等精細化巡視，重點排查治理超特高壓線路、跨越鐵路、公路線路區段安全隱患，確保春節期間電網設備安全穩定運行。



春節期間，國網北京電力部署應急救援隊伍23支360人，配電搶修人員2137人，應急發電車135台套，隨時做好應急準備。服務保障春節期間新能源車主出行需求，國網沂南縣供電公司加強充電樁運維，對景區、高速公路的充電設施全面巡檢，保障新能源車主可以暢享“無憂電、放心電、安全電”。



福建迎來寒潮天氣，國網福建電力組織人員利用福建電網輸電全景平台實時可視化輪巡227個35千瓦及以上輸電線路易覆冰區段的運行情況，24小時對覆冰風險進行滾動計算及動態預警處置。同時，安排430多支搶修隊伍，按照網絡化預置到搶修駐點，做好節日期間供電保障工作。在外出人員返鄉集中地，國網詔安縣供電公司新建配電變壓器6台、增容配電變壓器5台，提升供電可靠性，保障村民亮堂過年。