倪可敏：馬中兩國人民一定會越走越親

中評社北京2月1日電／據新華社報導，2025年第九屆亞洲冬季運動會即將在哈爾濱舉行，日前曾到訪這座“冰城”的馬來西亞住房和地方政府部長倪可敏在接受新華社記者專訪時表示，“馬來西亞是2025年東盟輪值主席國，馬中密切交流將助力掀開合作新篇章”，他相信馬中兩國人民一定會“越走越親”。



倪可敏近期出席了第41屆中國·哈爾濱國際冰雪節開幕活動，並訪問了哈爾濱，對這座城市贊嘆不已。他說：“訪問期間我去了哈爾濱規劃展覽館，發現哈爾濱不僅是冰雪之城，還是音樂之城、文化之城、工業之城，這是一個令人印象深刻、潛力巨大的城市。”



他表示，哈爾濱也是體育之城，更是“奧運冠軍之城”。此次在哈爾濱舉行第九屆亞冬會，這不僅是亞洲的盛會，也備受全球矚目。



倪可敏說，馬來西亞雖是熱帶國家，但也有室內滑冰選手曾躋身冬青奧會等國際大賽。馬來西亞會抓住哈爾濱亞冬會這一契機，在亞洲舞台上展現自己。



他還表示，要共同講好中國和馬來西亞合作的動人故事。他特別提到，馬來西亞民調機構發布的最新民調結果顯示，馬來西亞主流民意看好中國發展，84%的受訪者認為馬中關係發展良好。“這就是我們說的民心相通，”倪可敏說，“相信兩國人民一定會常來常往、越走越近、越走越親。”