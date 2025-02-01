山西採取20項措施守護春運平安路

中評社北京2月1日電／據人民網報導，今年春運期間，山西省公安交管部門採取20項措施，全力保障道路交通安全、有序、暢通，為人民群眾歡度佳節創造良好的道路交通環境。



1月14日，山西省公路交警執法檢查站和農村交通安全勸導站全部啟動。春運期間，全省公安交管部門圍繞農村、城市、高速、普通國省道等，開展5次統一行動，緊盯農村面包車、6座以上小型客車等重點車輛，嚴查酒駕醉駕、無證駕駛、超員載客、違法載人等重點違法行為。



各地公安交管部門緊盯交通流量集中路段和交通擁堵易發節點，在流量高峰時段通過遠端控制、遠端分流、多點分流等措施，均衡路網交通流量；加強收費站的交通組織疏導，提高通行效率；協調地方交警部門、服務區經營單位共同加強高速公路出入口、服務區路段的疏導管控。



此外，在易結冰路段和事故多發點段，交管部門聯合交通運輸部門、公路經營管理單位提前做足準備，儲備必要應急物資、清障救援設備，確保應急機制響應及時高效；遇到惡劣天氣高速公路無法通行時，加強省際、市際聯動，充分利用周邊國省道、縣鄉道等，形成區域性疏導分流網絡，並通過警車帶道、分段放行、分車型放行等措施，保障道路有序通行，堅決防止車輛人員長時間滯留；組建應急小分隊，強化事故快速處置，嚴防因處置不及時引發交通擁堵和二次事故。