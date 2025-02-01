蔣萬安走春聲援徐巧芯　讚其為“最優秀立委”

中評社台北2月1日電／台北市長蔣萬安1日走春行程中午來到信義區松山慈惠堂，藍營“立委”徐巧芯一同出席參拜，而民進黨近日發起“大罷免潮”，碰巧“剷除黑芯－信義南松山罷免團隊”也在慈惠堂設立罷免連署站，蔣萬安也替徐巧芯聲援，徐巧芯是“立法院”最優秀、最認真的“立法委員”。不過罷免攤位卻傳出遭到信義分局要求提早撤離，被質疑是北市府或議會施壓。徐巧芯回應，早上才知道跟他們在同一個地方，所以不太清楚具體狀況。



蔣萬安表示，“大家很關心台北各項市政，過去兩年，我上任期間，非常感謝徐巧芯在‘中央′給予我們大力協助，包括捷運興建、松山信義校舍的改建巧芯委員都非常關心進度。信義東延段即將完工，未來很快要通車、也確定每一年至少花40億改建台北市老舊校舍，光在信義區就包括吳興國小、雙永國小、福德國小、松山家商，都納入改建計劃；包括社宅興建，松信社宅等，也納入多項社會福利設施”。



蔣萬安也說，在“中央”有巧芯委員大力協助，對於各項建設經費積極爭取，同時也幫鄉親能夠監督施政，為民喉舌，“我們要全力支持徐巧芯委員”。她是我見過最認真、最有活力、最有衝勁的委員。



徐巧芯表示，“信義南松山的鄉親對我都非常支持，我很感動，在《財劃法》幫台北市爭取400億預算，相信鄉親都有感受到我們對於台北市政建設的努力，所以北市府及在‘中央′的5位‘立委′會一起同心，讓台北市變得更好，這就是為何信義南松山的朋友支持我的原因”。



對於民進黨總召柯建銘在臉書發文喊到“恭喜發財、罷免書拿來”，徐巧芯表示，希望他過年不要再48小時不睡覺、能夠好好休息，新的會期來了之後，賴清德說要促成朝野和諧，最好的方式就是讓百姓安居樂業、所有政策順利推行，才是人民之福，如果發動大罷免不僅是勞民傷財，對於社會對立增加負面情緒量，希望用更和諧的方式讓“中華民國”變得更好，讓“國家”更前進。