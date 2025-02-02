快評：兩岸和平發展挑戰多　但統一大勢難逆

中評社快評/上海同濟大學中國戰略研究院副院長、上海美國研究學會副會長夏立平日前出席由兩岸和海外華人學者參與的線上論壇表示，今後四年中國大陸應當“以勢逼統”，因為賴清德上台之後，兩岸之間已經不可能進行政治談判；現在實現和平統一的唯一辦法就是“以勢逼統”，通過“蓄勢、謀勢、運勢”，把握適當機會促成和平統一；只要中國大陸繼續穩定發展，實現和平統一的可能性很大。夏立平說，中國傳統文化講“天下大勢，合久必分，分久必合”，“以勢逼統”講的就是這種勢，它符合兩岸人民利益的最大公約數。



夏立平教授指出，“以勢逼統”可以分三個階段：一是“蓄勢”，即做好武力解決台灣問題的完全準備，準備得越好就越能夠實現和平統一；二是“謀勢”，即要把將來應對可能出現的各種情況的方案都設計好；三是“運勢”，即一旦出現統一時機，必須以極快的步驟把握時機，通過高度智慧的運作實現“以勢逼統”。



面對複雜嚴峻的內外環境變化和挑戰，冷靜理性評估兩岸關係發展的大勢、保持戰略定力非常重要。夏立平教授點評的高度、深度、寬度具夠，“以勢逼統”論既強調推動兩岸關係發展及和平統一，要有大局觀和戰略思維，也要有非常巧妙靈活的方略，相信時間站在大陸一邊，統一的大勢難逆，統一也是必然的前景，當然應該盡最大的誠意、付出最大的努力爭取和平統一的前景。

