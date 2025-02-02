內地新盤價按年升2.7%

內地百城新建住宅均價按月及按年均上升。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京2月2日電／據大公報報導，內地新盤價格上揚，中國指數研究院發表報告顯示，受部分城市優質改善項目推售帶動，1月份百城新建住宅每平米均價16693元（人民幣，下同），按月上漲0.23%，按年則升2.76%。其中，47個城市新建住宅均價按月上漲，41個城市下跌，12個城市持平。



二手樓價跌幅連續6個月收窄



二手樓價方面，百城二手住宅每平米均價14130元，按月下跌0.51%，跌幅較2024年12月收窄0.02個百分點，連續6個月收窄；按年下挫7.22%。



報告指出，2025年樓市政策環境保持寬鬆，各地有望繼續從促進需求、優化供給方面完善樓市政策。具體包括：一線城市繼續優化購房限制性政策；加快推動城中村和危舊房改造；加大居民購房補貼力度等，帶動住房需求釋放。同時，上月財政部再次強調專項債可用於收購存量閒置土地及存量商品房，若今年政策能夠加快落地，將有助於改善市場供求關係，緩解企業資金壓力，促進市場進入新的循環。



該報告提到，從市場趨勢來看，預計春節後市場網簽量將出現一定程度的回升，同時由於去年第一季新盤成交為近年較低水平，在低基數效應下，新盤銷售量按年或將保持平穩；二手房受部分小區價格逐漸調整到位及核心城市預期改善影響，成交量有望保持一定規模。若各項政策能夠加快落實到位，第一季市場有望延續回穩態勢，核心城市小陽春行情可期。