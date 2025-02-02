前檢察官曝1500入罪柯P瑕疵：沒辦法接受

中評社台北2月2日電／民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，北檢稱涉收賄、公益侵占與背信罪，共求刑28年6月；其中提到柯文哲於“某時地”親自收沈慶京1500萬賄款，並以Excel工作簿記載，因而認定有收賄嫌疑。對此，前檢察官、國民黨“立委”吳宗憲1日就表示，“那個Excel表仔細去看，它的日期衹有兩種，一個是10月1日、一個是11月1日，難道這些人送政治獻金去你家，大家都約好是每個月一號嗎？”吳也說，“所以顯然那個格式有瑕疵，可不可以用有瑕疵的證物，去直接證明一個這麼重的罪？這是我沒辦法接受的事情”，引發討論。



根據《中時新聞網》報導，吳宗憲1日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，“從柯文哲這個案子，我們要回過頭來去思考，我們的司法是不是出了什麼問題，應該回過頭來去弄清楚為什麼公務員要把資料放出來？我覺得問題還是要檢討這個，真的要去追究這塊責任，到底是哪個環節出問題？哪個公務員把資料洩出去？”吳宗憲坦言，“我們從這次起訴書可以看到，有很多資料就是起訴之前外界都知道，這沒什麼好辯的了，這就是從辦案單位出去、就是違反偵查不公開”。



吳宗憲也提到，“北檢裡面我有很多同學或是學弟，裡面有很多人不滿這次的做法，等於有人為了自己的利益，要葬送了司法的信任度，這很不應該。”吳宗憲還說，“我從柯文哲這個案子又看到另外一個讓我很傷心的點，就是司法似乎讓人有很多覺得匪夷所思的地方，我認為有問題的地方就是收賄的部分，因為我覺得那個證據的證明力還不會達到我要起訴的門檻。”



吳宗憲認為，“1500萬那部分真的充滿一堆奇怪的問號在裡面，那樣的證據證明力我覺得連請個搜索票、監聽票都請不出來，更何況能夠起訴？再來是起訴書的格式，800多頁的起訴書有好幾百頁在寫跟本案無關的事，一定是要有跟構成要件、犯罪事實有關的東西才會寫在裡面，顯然這份起訴書跟正常的起訴書就不一樣”。



吳宗憲指出，“我覺得用1500萬這麼重的罪，卻用這麼奇怪的證據起訴他，我不太能理解，更何況那個Excel表仔細去看，它的日期衹有兩種，一個是10月1日、一個是11月1日，難道這些人送政治獻金去你家，大家都約好是每個月一號嗎？”吳宗憲最後也說，“所以顯然那個格式有瑕疵，可不可以用有瑕疵的證物，去直接證明一個這麼重的罪？這是我沒辦法接受的事情”。