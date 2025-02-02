吃喝場所更隱秘，警惕“四風”新苗頭

中評社北京2月2日電／據新華社報導，吃喝場所更加隱秘、一次接待兩輪安排……“新華視點”記者採訪發現，一些地方少數領導幹部違規吃喝現象依然存在，但更加隱蔽。



春節前後是“四風”問題的高發期。紀檢監察部門提醒，對黨員特別是領導幹部來說，越是逢年過節，越要遵紀守法，勿因過節而失節。



農家小院、煙酒茶店成隱秘吃喝場所



黨的十八大以來，中央高壓治理“吃喝風”問題取得明顯成效，在各級幹部中產生了巨大的震懾作用。但是，仍有少數黨員和領導幹部以更加隱蔽的形式違規吃喝享樂。



不去飯店、會所，去農家小院或居民小區。地處郊區山清水秀之地，配套設施齊全的農家小院，或者城市裡的寫字樓、小區，漸成違規吃喝的據點。這些場所往往位置相對偏僻，路徑曲折不易尋找，或者需要熟人帶路、刷卡識別才能進入。



一名老板介紹，他和一個朋友都租了環境位置較好的閑置農家院，重新裝修或者新蓋小樓。每到節假日閑暇時間，邀請領導幹部前來，既能登山望水鍛煉身體，也可品茗閑聊、打打麻將，甚至住宿都不成問題。“為方便就餐人員來，我們還花錢購買了地圖位置標識，導航一開隨時可來。”



以商鋪等作掩護，內設秘密包間。一兩間不起眼的商鋪或煙酒茶店，或經營家用電器、汽車養護等的門臉房，外間正常營業，看似普通店鋪；內間或樓上秘密置辦一兩個餐飲包間。一到晚上，觥籌交錯，時有吃客出入。



據一些工作人員透露，這些店裡有的還配有專門的廚師和服務員，一般同一時段只接待一批客人。到房間後，窗簾一拉，大門一關，外人很難發現裡面有人在大吃大喝。“每次吃飯的人都不會太多。小門臉距離近，簡單方便。”



2016年至2022年，廣西壯族自治區公安廳原黨委副書記、副廳長唐斌多次違規接受可能影響公正執行公務的“一桌餐”宴請，私營企業主陳某某將宴請安排在南寧市青秀區某高檔小區。