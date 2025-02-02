外交部發言人就美方加征10%關稅答記者問

中評社北京2月2日電／據外交部網站消息，外交部發言人就美方宣布對中國輸美產品加征10%關稅回答記者提問，以下是問答實錄：



問：美國東部時間2月1日，美方宣布對中國輸美產品加征10%關稅。中方對此有何評論？



答：美方以芬太尼問題為由，對中國輸美產品加征10%關稅，中方對此強烈不滿，堅決反對，將採取必要反制措施，堅定維護自身正當權益。



中方的立場是一貫的、堅定的。貿易戰、關稅戰沒有贏家。美方單邊加征關稅的做法嚴重違反世貿組織規則，不僅解決不了自身問題，更不利於雙方，無益於世界。



中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一。芬太尼是美國的問題。本著人道主義精神，中國為美國應對芬太尼問題提供了支持。應美方請求，中方於2019年宣布正式整類列管芬太尼類物質，是全球第一個正式整類列管芬太尼類物質的國家。中方同美方開展了廣泛的禁毒合作並取得顯著成效，這是有目共睹的。美方應客觀、理性看待和處理自身芬太尼問題，而不是動輒以關稅手段威脅他國。加征關稅的做法不具建設性，勢必影響並損害雙方今後就禁毒問題開展合作。



中方敦促美方糾正錯誤做法，維護中美禁毒合作來之不易的良好局面，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。