富爸爸作者看特朗普關稅戰　預言資產價格變動

中評社香港2月2日電／特朗普回歸白宮不滿一個月即大打關稅戰，已經針對加拿大、墨西哥及大陸課徵10至25%的額外關稅，預料引發金融市場出現震盪，知名投資家、暢銷書《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）預測，黃金、白銀及比特幣的價格可能會崩潰。



根據《中時新聞網》報導，羅伯特清崎在社群平台X上發文表示，當特朗普發起關稅戰之後，黃金、白銀及比特幣的價格可能會崩潰，但可以等到崩跌之後進場買更多。羅伯特清崎將潛在的市場波動視為機會，“市場崩潰代表資產出售，是時候變得更富有了。”



羅伯特清崎的說法引發不小討論，部分網友不認同他的說法，他們認為黃金是主要避險工具，如果金融市場不穩，金價上漲機率反而比較大，且美國的白銀與黃金多半從墨西哥與加拿大進口，如今增加額外關稅，恐難讓價格下修。



另外，羅伯特清崎認為，金融市場上最大的問題是不斷攀升的債務，且狀況似乎只會變得更加糟糕。此說法與華爾街大老、全球最大避險基金橋水基金（Bridgewater Associates）創辦人達利歐（Ray Dalio）的看法相似。 達利歐認為，由於美國債務快速膨脹，最終可能導致被視為保值手段的美元快速貶值，因此是時候考慮更廣泛的接受包括虛擬貨幣在內的替代貨幣，且過高的國家負債容易讓股市陷入危險，屆時包括輝達與亞馬遜在內，已經漲多的科技股將首當其衝。