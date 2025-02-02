小鵬上月交付超3萬輛　稱冠造車新勢力

中評社北京2月2日電／據大公報報導，剛踏入2月份，內地多家造車新勢力公布1月份成績單。小鵬汽車（09868）交付30350輛新車，按年大升268%，也是連續3個月交付量超3萬輛，成為月度銷售之冠，而理想汽車（02015）則以400餘輛之差不敵，丟失了保持多個月的造車新勢力銷售冠車稱號，零跑汽車（09863）則25170輛居第三。



支撐小鵬汽車銷售持續火熱的是小鵬MONA和小鵬P7＋兩款新車型，前者連續兩個月交付逾1.5萬輛，後者上市兩個月累計交付突破2萬輛。值得注意的是，小鵬MONA M03交付量連續5個月逾1萬輛，累計交付逾6萬輛，從交付量突破5萬輛到6萬輛僅15天，持續創出新勢力純電動車交付紀錄。春節前，小鵬MONA M03已實現月產能達到2萬輛的目標。



理想今年發布至少3款車型



分析指出，小鵬在多個領域取得進展，例如飛行汽車、純視覺智駕的應用，在與大眾深度合作之後，有望助力小鵬汽車拓展海外市場。



上月理想汽車交付29927輛。截至今年1月，累計交付量已突破116萬輛，為第一家累計銷量突破百萬的新勢力車企，市場保有量也穩步上升，今年還有至少3款以上的純電動車產品發布。同時，理想L6在今年1月突破了20萬輛的累計交付里程碑，連續7個月蟬聯中國最暢銷增程電動車車型。雖然理想汽車憑藉增程式動力車型快速打開市場，但今年的競爭對手明顯增多，能否穩定住市場受到關注。



另外，零跑汽車上月交車25170輛，按年大升105%，而今年3月零跑B10將上市，B01在7月上市，這兩款新車上市之後，或將助力零跑汽車銷量更上一個階梯。盈利方面，零跑表示，去年第四季錄得淨利潤，提前一年實現單季淨利潤的目標，受惠於季內銷量持續增長，加上產品結構優化、成本控制及營運效率有效。



小米汽車1月交車再次突破2萬輛，第二款全新車型YU7預計在今年5月前後發布，6或7月上市，目前在全國各地進行無偽裝路測。