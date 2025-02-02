葉元之嗆大罷免：不是民進黨當選都要選2次？

中評社台北2月2日電／民進黨發起全台大罷免，其中罷免國民黨“立委”葉元之臉書社團今（2日）公告，至1日止已收到約1萬1088份，達成第一階段門檻8484份，第一階段提案連署於2日截止、3日送件。對此，葉元之回應，擾亂社會大眾，讓板橋陷入對立跟紛亂，“以後‘立法委員’是不是只要不是民進黨當選，都要選2次？”



根據《中時新聞網》報導，“大刪元團隊”今（2日）臉書公告，至1日止已收到約1萬1088份，達成第一階段門檻8484份，第一階段提案連署於2日截止、3日送件；由於送件審查期約30天，及第二階段開始後僅有60天連署期，在未領取第二階段連署表格格式的期間，需要提前為第二階段門檻（4萬份）做充足準備。



公告也提及，“罷免的路還很長，也許過程麻煩且不易，但為了未來，讓我們持續一同堅持下去，守護我們的家園，守護民主自由的台灣。”



對此，葉元之今日回應，從他剛當選沒多久，這群人就開始推動罷免，為了民進黨特定政治人物的野心，搶位子翻盤，擾亂社會大眾，讓板橋陷入對立跟紛亂，中間選民不會認同。 葉元之說，有次某民進黨議員為了煽動罷免，甚至在公祭場合稍擾他，還偷錄音，完全不尊重喪家。從第1次“立法院”委員全面改選至今已超過30年，很難想像民主制度會被民進黨玩弄成為這樣，“以後‘立法委員’是不是只要不是民進黨當選，都要選2次？”