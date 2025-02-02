服務業繼續發揮我國經濟增長主動力作用

中評社北京2月2日電／據新華網報導，記者從國家統計局瞭解到，2024年我國服務業對國民經濟增長的貢獻率為56.2%，服務業增加值占國內生產總值的比重為56.7%，比上年上升0.4個百分點，服務業繼續發揮我國經濟增長的主動力作用。



近年來，我國現代服務業引領作用持續增強，為新質生產力加速發展和更好服務實體經濟提供有力支撐。2024年，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，租賃和商務服務業，金融業增加值比上年分別增長10.9%、10.4%和5.6%，共拉動服務業增加值增長2.3個百分點。同時，現代服務業與先進製造業深度融合，推動產業鏈延鏈增值、智能化數字化水平不斷提升。



服務消費的需求也在持續釋放。2024年，我國服務零售額比上年增長6.2%，比同期商品零售額增速高3.0個百分點。全國居民人均服務性消費支出比上年增長7.4%，占居民人均消費支出比重為46.1%，比上年上升0.9個百分點。直播電商、即時零售等新業態新模式蓬勃發展，優質文化體育娛樂產品供給豐富，相關產業活力湧動。2024年，體育服務類電子商務交易額比上年增長32.1%。



“2024年我國服務業實現較快增長，轉型升級成效明顯，市場預期持續改善，向好態勢持續顯現。”國家統計局服務業調查中心主任彭永濤說，要進一步擴大有效需求，穩定預期、激發活力，塑造服務業發展新動能新優勢。