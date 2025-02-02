體育仲裁規則年中前出台　下半年推先導計劃

中評社北京2月2日電／據大公報報導，律政司副司長張國鈞昨日表示，政府正積極推動設立“體育爭議解決制度”，以應對體育界日益增多的商業及管治糾紛。根據施政報告的建議，政府將於未來數月內物色一間合適的仲裁機構，並在年中前訂立一套適用於本地體育界的仲裁規則，預計於下半年正式開展為期兩至三年的先導計劃。希望未來香港可以培養出具備區域甚至國際體育仲裁資格的仲裁員，助香港體育仲裁“衝出去”。



張國鈞昨日出席電台節目時表示，香港的仲裁在世界享負盛名，仲裁業務更在亞太區處領先地位，特別在商業仲裁方面，近年不單是香港，世界各地都很重視體育，體育已不單止是興趣，亦是一個很大的產業，所以有關體育的爭議一定會增加。



對於香港一直有仲裁服務，為何現時要特別強調體育仲裁，他以光顧食肆為例，表示香港有很多食肆，為何有些標榜龍蝦專門店、有些標榜燒鵝專門店，因要突出專注範疇，無論在本地市場或鄰近地區市場，“當你想食燒鵝時，就諗起你呢間燒鵝專門店、龍蝦專門店。”



張國鈞又說，體育仲裁範疇包括運動員選拔、體育總會運作事宜，另一方面與商業有關，例如球賽贊助、轉播權、票務糾紛。如去年的美斯風波是涉及體育商業糾紛，因為涉及合約爭議，未來工作小組和未來物色的仲裁機構會商討，他相信這些工作都可能包括在未來解決爭議仲裁。



張國鈞指出，當局未來會跟港協暨奧委會緊密合作，向體育界介紹調解和體育仲裁的好處，所以未來的工作不單是成立仲裁機構，還要如何在體育界內推廣，令大家明白、接受及願意使用都很重要。未來數月會訂立一套體育界適用的模範仲裁規則，下半年開展先導計劃，鼓勵體育總會自願參與。



張國鈞強調，仲裁的基礎是自願參與，不會強迫參加，因為加入體育仲裁對體育總會而言衹有好處沒壞處，可以改善體育屬會管治，且機制性價比很高，不昂貴而且省時，亦不會阻礙精英運動員的發展。他又指，先導計劃初步構思為期兩至三年，會觀察香港相關發展情況，才考慮是否增加資源“做大個餅”。