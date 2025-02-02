港珠澳大橋單日出入境客流創歷史最高紀錄

中評社北京2月2日電／據人民日報報導，“一家人都想回來過年，有吃有玩有體驗，非常期待！”2月1日大年初四，香港居民許彥萍一早便駕車帶家人，經港珠澳大橋來到廣東。到珠海看三灶鶴舞，到江門開平看碉樓，再到佛山順德品嘗美食，一家人的春節灣區“深度游”興致滿滿。



港珠澳大橋“一橋連三地”，持續帶熱粵港澳大灣區春節“跨境游”。據邊檢部門統計，1月28日（除夕）至1月31日（正月初三）期間，經港珠澳大橋出入境客流超45.4萬人次，車流超6.9萬輛次，較去年春節假期同期分別增加22%和32%；其中，1月31日出入境客流達15.6萬人次，刷新大橋開通以來單日新高。其中，港澳遊客占口岸總客流超六成。



非遺體驗、迎春花市、巡游街演等一系列特色活動和豐富多樣的文旅消費業態，“點燃”了廣東的濃濃年味，吸引大量像許彥萍一樣的港澳居民“北上”迎新春。港珠澳大橋珠海公路口岸是“港車北上”“澳車北上”的唯一指定通行口岸，也成為港澳居民自駕“北上”探親訪友、品美食、賞美景的首選通道之一。春節假期前四天，港珠澳大橋邊檢站共查驗“港車北上”“澳車北上”數量超過5萬輛次，其中，1月31日，“港車北上”數量單日超過1.1萬輛次，達到歷史高位水平。



為妥善應對客流車流高峰，港珠澳大橋邊檢站加大警力投入，增設前置引導及人工查驗崗位，安排機動警力加強監護和巡查，提前開足、開滿查驗通道，縮短旅客候檢時間；針對隨車通關老人、小孩數量增多情況，創新使用移動查驗模式，為需幫扶人群提供“免下車查驗”服務，持續提升口岸通關體驗。