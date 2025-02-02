兩部門：建設高質量戶外運動目的地

中評社北京2月2日電／據新華社報導，近日，國務院辦公廳轉發國家發展改革委、體育總局《關於建設高質量戶外運動目的地的指導意見》。意見明確，到2030年，全國建設100個左右高質量戶外運動目的地，推動戶外運動產業成為新的經濟增長點。



意見指出，發展戶外運動是滿足人民群眾日益增長的運動健康需求、推動全民健身及相關體育產業發展、培育新的經濟增長點、促進綠水青山向金山銀山轉化的重要舉措。



意見明確，要依托戶外運動優質資源和優勢項目，通過提升設施建設、服務保障、賽事組織水平，強化產業集聚、業態融合、輻射帶動作用，建設設施完善、服務優質、賽事豐富、國際知名的高質量戶外運動目的地，帶動我國戶外運動產業發展水平顯著提高。



意見就如何建設高質量戶外運動目的地提出6個方面要求：一是合理利用優質戶外運動資源，在做好生態環境保護的前提下有序發展戶外運動，科學布局高質量目的地；二是強化戶外運動設施建設，提升配套服務設施水平，提高高質量戶外運動目的地通達性；三是推動戶外運動產品及服務升級，提升產品質量和服務水平，改善消費體驗；四是健全戶外運動賽事活動體系，豐富群眾性、全國性賽事，加強賽事活動國際合作；五是深化戶外運動等產業融合發展，充分發揮戶外運動對周邊產業的帶動作用，促進所在地區就業增收；六是提升戶外運動安全治理水平，優化戶外運動的安全保障措施。



據悉，下一步，國家發展改革委、體育總局將會同有關部門，加強組織實施，指導高質量戶外運動目的地的規劃、設計和建設，充分調動戶外運動目的地所在地方積極性，匯聚多方力量支持戶外運動產業高質量發展。